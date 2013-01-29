Біля Алмати розбився пасажирський літак
12:10, 29 січня 2013Зарубіжні новини
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З 15 пасажирами на борту
Біля Алмати розбився пасажирський літак з 15 пасажирами на борту.
За даними Генеральної прокуратури Казахстану, літак "Chellenger-200" АТ "Авіакомпанія SCAT", що виконував авіарейс №760 за маршрутом "Кокчетав-Алмати", розбився сьогодні вранці, не долетівши приблизно 5 кілометрів до аеропорту Алмати, передає РІА «Новости».
На борту літака перебувало 5 членів екіпажу і 15 пасажирів, за попередніми даними, таких, хто вижив, немає.
За фактом катастрофи літака порушено кримінальну справу.
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