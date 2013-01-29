Рецепти корисних напоїв з імбиру

Імбир відомий своїми корисними властивостями, тому його все частіше можна зустріти на прилавках продовольчих магазинів. Ось тільки що з ним робити, знають не всі. Ми вже писали про корисні властивості кореня імбиру для організму, а зараз хочемо розповісти, як його використовувати на практиці.

Ось декілька рецептів корисних і смачних напоїв з імбиру, які можна пити дівчатам на дієті.

Імбирний чай з апельсином Тобі знадобиться (на 1 літр кип`ятку):

Шматочок кореня імбиру (близько 2 см)

1 столова ложка перцевої м`яти

Щіпка кардамону

1/3 склянка лимонного соку

1/4 склянка апельсинового соку

Мед

• Змішай в блендері дрібно нарізаний імбир, м`яту і кардамон.

• Залий суміш кип`ятком і настоюй протягом 30 хвилин.

• Проціди, злегка остуди і додай сік апельсина і лимона.

• Додай мед на смак.

Імбирний чай з часником Тобі знадобиться (на 1 літр кип`ятку):

Шматочок кореня імбиру (близько 2 см)

1 зубчик часнику

• Очисть імбир і поріж тонкими скибочками, часник поріж кружечками.

• Помести імбир і часник в термос, залий кип`ятком і настоюй протягом години, потім проціди і перелий назад в термос.

Імбирний чай з брусницею Тобі знадобиться:

1 чайна ложка брусниці

Мед, імбир на смак

• Завари брусницю з імбирем у заварювальному чайнику, потримай під товстою серветкою 30 хвилин.

• Проціди, остуди і додай мед на смак.

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