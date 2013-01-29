Рецепти корисних напоїв з імбиру
Імбирний чай з апельсином
Імбир відомий своїми корисними властивостями, тому його все частіше можна зустріти на прилавках продовольчих магазинів. Ось тільки що з ним робити, знають не всі. Ми вже писали про корисні властивості кореня імбиру для організму, а зараз хочемо розповісти, як його використовувати на практиці.
Ось декілька рецептів корисних і смачних напоїв з імбиру, які можна пити дівчатам на дієті.
Імбирний чай з апельсиномТобі знадобиться (на 1 літр кип`ятку):
Шматочок кореня імбиру (близько 2 см)
1 столова ложка перцевої м`яти
Щіпка кардамону
1/3 склянка лимонного соку
1/4 склянка апельсинового соку
Мед
• Змішай в блендері дрібно нарізаний імбир, м`яту і кардамон.
• Залий суміш кип`ятком і настоюй протягом 30 хвилин.
• Проціди, злегка остуди і додай сік апельсина і лимона.
• Додай мед на смак.
Імбирний чай з часникомТобі знадобиться (на 1 літр кип`ятку):
Шматочок кореня імбиру (близько 2 см)
1 зубчик часнику
• Очисть імбир і поріж тонкими скибочками, часник поріж кружечками.
• Помести імбир і часник в термос, залий кип`ятком і настоюй протягом години, потім проціди і перелий назад в термос.
Імбирний чай з брусницеюТобі знадобиться:
1 чайна ложка брусниці
Мед, імбир на смак
• Завари брусницю з імбирем у заварювальному чайнику, потримай під товстою серветкою 30 хвилин.
• Проціди, остуди і додай мед на смак.