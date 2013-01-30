У Єгипті на річці Ніл затонуло круїзне судно

Туристичне судно, на борту якого знаходилося 112 чоловік, затонуло на річці Ніл на півдні Єгипту, передає РІА «Новости» з посиланням на арабський телеканал "Аль-Арабія".

Повідомляється, що судно прямувало з міста Луксор в Асуан. За даними телеканалу, на борту судна не було іноземних туристів. Всі, хто знаходився на кораблі, врятувалися.

Як відзначає ряд єгипетських ЗМІ, судно з невідомої причини наштовхнулося на камені в п`яти кілометрах на північ від Асуана.