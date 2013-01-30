Чоловіки важче за жінок переносять грип і застуду

Невролог Аманда Еллісон з Дархемського університету встановила, що чоловіки не симулюють, коли говорять, наскільки погано переносять симптоми грипу і застуди. Насправді, перебіг згаданих хвороб у чоловіків відбувається набагато важче, ніж у жінок, повідомляє газета The Telegraph.

За словами Аманди Еллісон, як у чоловіків, так і у жінок наступає певний вік, під час якого в головному мозку представників обох статей з`являються відмінності. Мозкова зона, в якій розташовані преоптичні ядра і яка контролює різні показники, зокрема температуру, під впливом тестостерону у чоловіків росте швидше. Саме у цю зону надходить сигнал про проникнення інфекції в організм, і ядра починають підвищувати температуру людського тіла.

Оскільки розміри цієї зони у чоловіків більші, ніж у жінок, представники чоловічої статі важче відчувають зміни, що відбуваються в їх організмі під час хвороби. Ця версія підкріплена знімками, які були зроблені в процесі дослідження.

medvesti.com