Україна запропонувала Бразилії допомогу в лікуванні постраждалих

Україна запропонувала Бразилії допомогу у лікуванні постраждалих під час пожежі у нічному клубі.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йшлося під час телефонної розмови між міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою та міністром закордонних справ Федеративної Республіки Бразилія Антоніо Патріотою.

Л.Кожара висловив співчуття своєму бразильському колезі у зв’язку із загибеллю 27 січня великої кількості людей внаслідок пожежі у нічному клубі в місті Санта Марія.

Бразильській стороні було запропоновано допомогу у лікуванні постраждалих у Донецькому опіковому центрі, який має великий досвід лікування опіків та пересадки шкіри.

Крім того, міністри обмінялися думками щодо шляхів подальшої активізації політичного діалогу, зокрема, підготовки двосторонніх візитів високого і найвищого рівня.

Також були обговорені актуальні питання взаємодії у реалізації спільних масштабних проектів, зокрема, в аерокосмічній галузі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в нічному клубі Kiss у місті Санта-Марія сталася під час концерту, на якому були присутні щонайменше тисяча людей, в основному студентів. За даними свідків, під час виступу групи Gurizada Fandangueira один з музикантів, який перебував на сцені, використав піротехнічний засіб, іскри від якого спровокували займання стелі. Вогонь охопив усе приміщення за декілька хвилин. Загинули 233 людини.