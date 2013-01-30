Чим корисна руккола

Руккола – продукт, що здобув широку любов в американській культурі харчування, поступово завойовує популярність і в Росії. Такою популярністю руккола зобов`язана поєднанню вишуканого смаку і цілим набором корисних властивостей. В першу чергу, ця рослина славиться своїм насиченим вітамінним складом: в рукколі міститься великий вміст вітаміну С і цілого комплексу корисних ефірних олій. Регулярне застосування рукколи дає змогу привести в порядок імунну систему, поліпшити міцність судин і вирішити проблеми з сезонною стомлюваністю.

Руккола рекомендована як компонент в боротьбі з онкологічними захворюваннями. Лікарі і дієтологи виділяють цю властивість чи не основною гідністю рослини.

Лікарі рекомендують включати рукколу в щоденний раціон людям з високим вмістом холестерину в крові, а також тим, хто страждає надмірною вагою. Як і всі продукти, що мають кислий присмак, рослина дає змогу боротися з жировими відкладеннями, проте для цього рукколу слід їсти в чималих кількостях. Також рослина сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Руккола корисна для людей, які страждають гастритом і періодичними болями в шлунку.

Проте, дієтологи застерігають, що надмірне вживання рукколи в чистому вигляді може мати прямо протилежний ефект і посилити гастрит, що починається. Саме тому рекомендується включати рукколу в раціон як компонент салатів, перших і других став.

Руккола – це також сильний афродизиак, що слід узяти на замітку будь-якій хорошій господині.

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