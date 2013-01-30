Чому лущиться шкіра в морози?

"Найчастіше шкіра лущиться через нестачу вітамінів А, Е і В, - каже столичний дерматолог Анна Дацюк, 31 рік. - Щоб їх поповнити, треба пити раз на день "Аевіт" або додавати в їжу зародки пшениці. Також їсти більше масла, горіхів, овочів, яєць, печінки, моркви та шипшини. Щодня в раціоні має бути зелень, цибуля і крупи."

Взимку шкіра пересихає через опалення і кондиціонери. Чим старша людина, тим сухіша в неї шкіра.

"Не можна по кілька разів на день вмиватися чи приймати гарячий душ, особливо з антибактеріальним милом. Тоді змивається захисний шар жиру. Слід відмовитися від грубого мила, не розтирати шкіру, змащувати тіло кремами. Зволожувати повітря у кімнаті або ставити більше кімнатних рослин. Взимку треба випивати півтора літри води на день."

Якщо шкіра лущиться тільки на обличчі, то найчастіше через неправильно підібраний крем або косметику, каже лікар.

"Це може бути помада, засоби для очищення, тоніки, скраби. До нас прийшла одна акторка, в якої сохла і лущилася шкіра. Вона користувалася омолоджуючим кремом з рослинними екстрактами за 350 доларів. Він їй не підходив. Коли відмовилася - все стало добре."

Останнім часом побільшало пацієнтів з алергією на мороз.

"30-річна жінка скаржилася, що взимку в неї обсипає гомілки і передпліччя. Щойно тепліло - висипання зникали. На руках і ногах мало жирових і потових залоз, тому вони різкіше реагують на зниження температури. Інших алергій ця жінка не мала. Вилікувати її неможливо, треба тепліше вдягатися, менше виходити на мороз."

Якщо шкіра стає червоною, її обсипає, свербить або болить - це можуть бути грибкові хвороби.

"Треба негайно звернутися до дерматолога. У мене був пацієнт, в якого над ліктем висипали червоні прищики з сухою лускою. Він не зважав на них два місяці, поки не почали свербіти і ширитися далі. Це виявилася екзема. Виникла через серйозну хворобу печінки. Також можуть бути проблеми зі щитовидкою. Якщо на шкірі є червоні бляшки - це псоріаз."

gazeta.ua