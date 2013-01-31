Росія вводить тимчасові обмеження на поставки американської свинини

Росія з 11 лютого вводить тимчасові обмеження на поставки американської свинини і яловичини, повідомили УНІАН у прес-службі Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

У документі, зокрема, наголошується, що, незважаючи на неодноразові звернення Россільгоспнагляду, американська сторона не надала гарантії про відсутність у товарних партіях продукції тваринного походження, яка поставляється на російський ринок, бета-адреностимулятора рактопаміну.

Зазначається, що становище ускладнюється тією обставиною, що США продовжують поставляти до Росії м`ясо, яке містить залишкові кількості рактопаміну, що виявляється при проведенні лабораторному моніторингу імпортованої продукції на безпеку.

«…Ані гарантії відсутності в продукції рактопаміну, ані інформація про заходи, вжиті американською стороною щодо виключення випадків поставок до Росії продукції, яка не відповідає вимогам Росії і Митного союзу, надані не були. Зважаючи на всі ці обставини, Россільгоспнагляд визнав необхідним ввести тимчасові обмеження на поставки з США до Росії свинини, яловичини, свинячої і яловичої м`ясної сировини, а також готової м`ясної продукції з них. Обмеження вводяться з 11 лютого поточного року», - йдеться у повідомленні.

*** Рактопамін — речовина, що використовується як кормова добавка для збільшення м`язової маси у свиней і великої рогатої худоби. Фармакологічно це бета-адренергетичний агоніст, що належить до класу фенетаноламінів. Рактопамін було затверджено Комісією харчових і лікарських продуктів США (FDA) у 1999 році і канадською CFIA (Canadian Food Inspection Agency) під торговою маркою Paylean - у 2005 році для використання у вирощуванні свиней, а на початку 2003 року — і для великої рогатої худоби.

Рактопамін не призначено для використання людьми в будь-яких медичних цілях. Найбільш вірогідним шляхом його дії на людину є споживання в їжу м`яса тварин, яких годували рактопаміном. Крім фармакологічного ефекту рактопамін може проявляти токсичну дію, тому споживання людьми в їжу м`яса і субпродуктів тварин, які одержували такі препарати з кормом для стимуляції зростання, може викликати отруєння, яке виявляється у таких клінічних ознаках, як тахікардія та інші порушення серцевого ритму, тремор, головний біль, м`язові спазми, підвищення артеріального тиску.