У Росії кількість працездатних людей скорочуватиметься

У Росії найближчим часом щорічно кількість людей працездатного віку скорочуватиметься на 1 млн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на розширеному засіданні уряду РФ, де обговорюються основні напрями його діяльності до 2018 року.

«Ми також повинні мати на увазі серйозні довгострокові виклики, насамперед, демографічні. Це очікуване найближчими роками скорочення кількості громадян працездатного віку – до 1 мільйона осіб на рік і, навпаки, збільшення кількості непрацюючих громадян, дітей і пенсіонерів на одного працюючого», - сказав В.Путін.

При цьому він наголосив, що ситуація ускладнюється дефіцитом кваліфікованих кадрів, причому ця проблема, за словами працедавців, стає однією з найгостріших у країні.

Крім того, В.Путін повідомив, що рівень безробіття в Росії нині безпрецедентно низький – 5,4%. За його словами, це добре, але це також означає, що «вільних рук» у Росії практично немає.

«Розвиватися можна тільки за рахунок якості. І тому інвестиції в людину, в її кваліфікацію, в підвищення продуктивності праці, в оновлення виробництв стає найголовнішим джерелом економічного зростання країни. Потрібно не просто механічно збільшувати кількість робочих місць, а створювати ефективні, отже – високооплачувані робочі місця замість старих», - наголосив він.

Президент вважає, що в РФ необхідно таким чином побудувати систему безперервної професійної освіти, щоб вона стала ресурсною базою для 25 млн. сучасних робочих місць.

В.Путін також зазначив, що в таких умовах підвищується чинник мобільності ринку праці. «У громадян повинні бути можливості переїхати в той регіон, де є цікаві вакансії. Ми з вами чудово знаємо і розуміємо, що з цим у нас традиційно великі проблеми», - сказав Президент РФ.

Він доручив уряду подумати над тим, які інструменти державно-приватного партнерства можна задіювати для комплексного облаштування таких нових центрів економічного зростання, зокрема йдеться про створення соціальної інфраструктури, про формування цивілізованого, доступного ринку орендного житла.