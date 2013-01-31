Біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 6,0
13:06, 31 січня 2013Зарубіжні новини
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Про можливі жертви не повідомляється
Землетрус магнітудою 6,0 стався поблизу південно-східного узбережжя Аляски, передає РІА «Новости» з посиланням на повідомлення, розміщене на сайті геологічної служби США.
Епіцентр землетрусу знаходився у Тихому океані в 75 кілометрах на південь від міста Порт-Алекзандр. Осередок залягав на глибині 9,7 кілометрів.
Про можливі жертви, постраждалих або руйнуваннях не повідомляється.
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