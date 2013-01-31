Біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 6,0

Землетрус магнітудою 6,0 стався поблизу південно-східного узбережжя Аляски, передає РІА «Новости» з посиланням на повідомлення, розміщене на сайті геологічної служби США.

Епіцентр землетрусу знаходився у Тихому океані в 75 кілометрах на південь від міста Порт-Алекзандр. Осередок залягав на глибині 9,7 кілометрів.

Про можливі жертви, постраждалих або руйнуваннях не повідомляється.