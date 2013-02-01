У Мехіко вибухнула будівля нафтогазової компанії: 25 людей загинули

25 осіб загинуло і 101 людина дістала поранення в результаті вибуху в будівлі державної нафтогазової компанії "Пемекс" у мексиканській столиці.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, на прес-конференції глава МВС Мексики Мігель Анхель Чонг підтвердив, що поки немає офіційної версії причин трагедії.

Міністр зазначив, що необхідно дочекатися результатів розслідування.

Для з`ясування причин трагедії влада Мексики докладе максимум зусиль, запевнив М.Чонг, вказавши на вірогідність звернення за допомогою до іноземних експертів.

Сильний вибух стався у четвер у Мехіко на нижньому поверсі висотної будівлі, що належить державній нафтогазовій компанії "Пемекс". За оцінками експертів, на момент вибуху в офісах могло перебувати більш як 3,5 тисячі осіб, хоч зазвичай у будівлі працює значно більше адміністративних співробітників і персоналу. Це пояснюється тим, що інцидент стався в той момент, коли багатьох не було на робочих місцях у зв’язку з перервою на вечерю.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто, який побував на місці події, в короткій заяві для преси закликав "уникати інсинуацій щодо причин вибуху" і дочекатися результатів слідства.