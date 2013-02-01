Як прокинутися рано-вранці

Вставати рано-вранці для більшості людей - тяжкий обов`язок, а не задоволення. Особливо важко доводиться «совам» і любителям поспати до обіду після нічних розваг. Однак, якщо ви дотримаєтеся порад лікарів і психологів, прокидатися буде легше.

1. Впорядкуйте свій режим. Ви напевно знаєте, скільки вам потрібно поспати, щоб відчувати себе бадьорим. Постарайтеся лягати не пізніше встановленого часу, і вставати в один і той же час. Навіть у вихідні не слід збивати режим, інакше весь наступний тиждень ваш організм знову буде «настроювати» свої внутрішні годинники.

2. Постарайтеся правильно переходити до сну. Провітріть кімнату, забезпечте темряву і тишу, прийміть розслаблюючу ванну. Вечеря має бути дуже легкою, щоб не перевантажувати шлунок. У ліжку викиньте з голови всі проблеми і турботи, подумайте про щось приємне або почитайте улюблений роман.

3. Поставте правильну мелодію на дзвінок будильника. Вона не повинна бути різкою і дратівливою - це стрес для нервової системи. Підберіть спокійний звуковий сигнал з наростаючою гучністю, наприклад, звуки ранкового лісу.

4. Заводьте будильник на 15-20 хвилин раніше того часу, коли вам необхідно встати. Дайте своєму тілу прокинутися, потягніться в ліжку. Тільки не заплющуйте очі, інакше ви можете знову заснути!

5. Зробіть кілька вправ. Ляжте на спину, випряміть ноги, витягніть руки вгору і напружте все тіло. Кінчиками пальців ніг постарайтеся дотягнутися до спинки ліжка, потім розслабтеся і опустіть руки. Для другої вправи перекиньтеся на живіт, руки витягніть уздовж тіла. На кілька секунд максимально високо підніміть вгору ноги, плечі і голову, потім розслабтеся. Повторюйте ці вправи по 4-5 разів.

6. Прийміть контрастний душ. Це одне з найкращих засобів, які допомагають прокинутися рано-вранці тим, хто звик спати до обіду. А крім цього, прохолодна вода надасть вашій шкірі тонус, освіжить обличчя.

7. Не забудьте про сніданок. Перший прийом їжі дуже важливий - він змушує внутрішні органи організму прокинутися і почати працювати. І, що важливо, вуглеводи, з`їдені на сніданок, дарують енергію, а не відкладаються на стегнах. А остаточно підбадьорити себе можна чашкою ароматної кави.

8. Отримуйте задоволення від раннього вставання. Насолодіться красою сходу, співом птахів. Згадайте і про те, як багато ви встигнете сьогодні зробити. Пошукайте й інші причини прокидатися рано, наприклад, щоб приготувати сніданок коханій людині.

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