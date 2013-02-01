Як правильно крапати в очі очні краплі

"Пацієнти часто не знають, під яким кутом тримати краплі і як закапувати, - каже столичний офтальмолог Олексій Савчук. - Більшість капають у внутрішній кут ока, що біля носа. Цього робити не можна, бо там сльозовий канал. Через нього краплі потрапляють в ніс. Там всмоктуються у кров і циркулюють по тілу. Виникають побічні ефекти. Також можна занести інфекцію або не отримати ефекту від лікування"

Зберігайте краплі у холодильнику, але перед закапуванням погрійте флакон у руках. Холодні гірше всмоктуються слизовою. Насамперед вимийте руки з милом.

Лікар радить перевірити флакон на термін придатності, колір, прозорість, відсутність забруднень. Відкрийте його, підготуйте ватну кульку або серветку.

Закиньте голову назад або ляжте на спину. Не підіймайте флакон дуже високо. Піднесіть до ока на відстань 3 сантиметри. Слідкуйте за тим, щоб кінчик флакона не торкався вій або повік. Якщо треба, дивіться у дзеркало.

Акуратно відтягніть вказівним пальцем нижню повіку вниз, щоб виникла кишеня, в яку потрібно закапати препарат. Під палець підкладіть ватну кульку. Дивіться вгору. Натискайте на флакон легенько, щоб в око потрапила одна крапля розчину. Має падати згори вниз. Потім спокійно закрийте око на кілька хвилин. Не стискайте повіки. Моргати або зажмурюватися також не варто, бо краплі витечуть.

Щоб ліки не витекли в ніс, радить з заплющеними очима м`яко натиснути пальцем на внутрішній кут ока і потримати п`ять хвилин. Якщо закапали забагато крапель, промокніть їх серветкою або ватною кулькою від зовнішнього кута до внутрішнього.

"Якщо лікар прописав вам краплі, їх треба закапувати регулярно, без перерв. Особливо при глаукомі. Якщо самі припините лікування, зір падатиме назавжди. Якщо призначили два види крапель, обов`язково зробіть перерву між закапуваннями 10 хвилин. Не має значення, які будуть першими. Це потрібно, щоб перші не вимилися і повністю подіяли. Контактні лінзи можна вдягати не раніше, ніж через 20 хвилин після закапування."

Запалені очі не можна терти. Протирайте очі чистим носовичком, а якщо немає - то зовнішньою стороною суглобів пальців. Якщо очі печуть, прикладіть до них загорнуту у ганчірку сиру терту картоплину, яблуко або свіжий огірок. На шию нижче потилиці прикладіть гарячий мокрий компрес.

gazeta.ua