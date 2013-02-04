В Японії унаслідок землетрусу травмовано 12 осіб

Унаслідок землетрусу магнітудою 6,4, що стався на північному японському острові Хоккайдо вночі 3 лютого, травмовано 12 осіб.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це сьогодні повідомили місцеві правоохоронні органи.

Удар стихії тимчасово залишив без електрики понад 800 житлових будинків. На даний час електропостачання повністю відновлене. За інформацією компанії-оператора "Хоккайдо електро пауер", позаштатних ситуацій на АЭС Томарі не зафіксовано.

За повідомленням національного метеорологічного управління країни, епіцентр землетрусу знаходився у північній японській префектурі Хоккайдо на глибині 120 км.

Підземні поштовхи відчувалися також у столичному регіоні і ще у 11 префектурах країни.

Упродовж останніх трьох днів у Японії помітно посилилася сейсмічна активність.