В Японії унаслідок землетрусу травмовано 12 осіб
Магнітуда - 6,4
Унаслідок землетрусу магнітудою 6,4, що стався на північному японському острові Хоккайдо вночі 3 лютого, травмовано 12 осіб.
Як передає ІТАР-ТАСС, про це сьогодні повідомили місцеві правоохоронні органи.
Удар стихії тимчасово залишив без електрики понад 800 житлових будинків. На даний час електропостачання повністю відновлене. За інформацією компанії-оператора "Хоккайдо електро пауер", позаштатних ситуацій на АЭС Томарі не зафіксовано.
За повідомленням національного метеорологічного управління країни, епіцентр землетрусу знаходився у північній японській префектурі Хоккайдо на глибині 120 км.
Підземні поштовхи відчувалися також у столичному регіоні і ще у 11 префектурах країни.
Упродовж останніх трьох днів у Японії помітно посилилася сейсмічна активність.