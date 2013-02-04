Крижана брила, що впала з даху, тяжко травмувала немовля

В Одинцовському районі Підмосков`я удень на коляску з дитиною впала крижана брила, 8-місячного хлопчика госпіталізовано у важкому стані.

Як передає ІТАР-ТАРС, інцидент стався в селищі Заріччя.

Батьки дитини, москвичі, які приїхали в гості до рідних в Підмосков`я, самостійно відвезли дитину до дитячої лікарні у Москву, оскільки не дочекалися приїзду «швидкої», розповів РІА Новости родич постраждалої дитини. У малюка забій головного мозку, перелом тім`яної кістки зліва, розрив барабанної перетинки.

Викликана родичами поліція з`явилася на місці події лише за кілька годин, а представники керуючої компанії відмовилися вести перемовини до понеділка, поки на роботу не вийде директор підприємства.

Слідчий комітет РФ повідомив про порушення кримінальної справи.

Санкції частини 2 статті 118, яка стосується спричинення тяжкої шкоди здоров`ю унаслідок неналежного виконання обов`язків, передбачають до одного року позбавлення волі, нагадує агентство. Про затриманих у зв`язку з інцидентом поки не повідомлялося.