Краплі в ніс: користь чи шкода?

Найпоширенішим засобом для лікування нежиті є судинозвужувальні краплі. Вони усувають всі неприємні симптоми риніту, полегшують носове дихання і, здавалося б, прискорюють одужання. Проте є у крапель і недоліки, що ставлять під сумнів доцільність їх застосування.

Причиною дискомфорту при риніті є набряк слизистої оболонки носа і рясне виділення слизу. Це перешкоджає вільному проходженню потоків повітря, внаслідок чого носове дихання стає утрудненим. Впоратися з проблемою допомагають назальні краплі: звужуючи судини в носі, вони усувають набряк і зменшують швидкість утворення слизу. Тривалість дії крапель коливається від 6 до 12 годин. Таким чином, 2-4 закрапування дають змогу забути про нежить на цілу добу.

І все-таки при всіх очевидних перевагах краплі для носа мають істотні недоліки, одним з яких є звикання. Щоб його не виникло, необхідно припинити використання судинозвужувальних препаратів через 5-7 днів. Проте за цей час нежить проходить далеко не завжди. В результаті цього, людина встає перед вибором: мучитися від порушення носового дихання або продовжити лікування краплями. Якщо вибір зроблений на користь ліків, слід бути готовим до того, що рано чи пізно судини перестануть на нього реагувати. В кращому разі, ефекту від лікування просто не буде. А в гіршому набряк від крапель може тільки посилитися.

Ще однією проблемою, яку можуть викликати назальні краплі, є стоншування слизистої оболонки носа. Це веде до того, що судини стають крихкішими, а тому легко ушкоджуються при перепадах артеріального тиску і травмах. В результаті, підвищується ризик виникнення носової кровотечі.

При неправильному застосуванні краплі для носа здатні викликати серйозні ускладнення, що зачіпають центральну нервову систему. Побічні ефекти такого роду найчастіше спостерігаються у дітей. Розлади сну, підвищення артеріального тиску, почастішання серцебиття. Це лише мала частка порушень, які можуть виникнути навіть при незначному передозуванні судинозвужувальних крапель.

Щоб краплі для носа приносили тільки користь, важливо чітко слідувати інструкції по застосуванню. Тривалість лікування подібними препаратами може складати не більше 7 (а краще 5) днів, а добова кількість уприскувань не повинна перевищувати трьох разів. Перед використанням судинозвужувальних крапель, особливо у маленьких дітей, необхідно проконсультуватися з лікарем.

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