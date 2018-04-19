Чим небезпечний токсоплазмоз
Інфекція може призвести до ускладнень, а саме коли жінка чекає малюка...
За статистикою, з токсоплазмозом стикається приблизно половина всіх дорослих, хоча більшість з нас про це навіть не здогадується. Але є ситуація, коли інфекція може призвести до ускладнень, а саме коли жінка чекає малюка.
У вас є кішка? Якщо так, то, швидше за все, ваш організм вже встиг познайомитися з токсоплазмою - найпростішим мікроорганізмом-паразитом. Саме пухнасті котики - головні «господарі» цієї інфекції.
Всередині їх кишечника токсоплазми розмножуються і розвиваються, а потім разом з фекаліями потрапляють назовні: на шерсть, у домашній пил, в землю на дачній ділянці і пісок на дитячому майданчику. До речі, переконаним собаківникам не варто вважати, що любов до кульок і трезорів страхує їх від хвороби.
Токсоплазми живуть і в організмі собак і багатьох інших тварин, у тому числі корів, овець, птахів. У результаті інфекція може потрапити до людини і через не просмажене м`ясо (особливо баранину і яловичину), погано вимиті овочі та фрукти, а ще некип`ячену воду.
Мирне співіснування
Після того як в організм проникає інфекція, імунна система виробляє у відповідь захисні речовини - антитіла. Якщо вони присутні в крові, лікарі роблять висновок, що контакт з токсоплазмою вже відбувся. Більш того, в залежності від типу цих речовин можна визначити, як давно трапилася ця «зустріч»: антитіла типу G означають, що організм носить у собі інфекцію багато років, а антитіла М - зовсім недовго.
«Співіснування» з токсоплазмою зовсім не означає хворобу; воно може бути цілком мирним. Саме так і відбувається більш ніж в 90% випадків - інфекція нічим не проявляє себе, і виявити її присутність вдається тільки за допомогою аналізу крові.
Правда, зрідка трапляється й по-іншому: токсоплазмоз викликає невелике підвищення температури (близько 37 ° С), озноб, слабкість, біль у м`язах і суглобах. Оскільки такі симптоми можуть з`явитися в самих різних випадках, запідозрити в винуватця проблеми саме токсоплазмоз досить складно, ось чому хвороба найчастіше так і залишається невиявленою.
Токсоплазмозом можна захворіти лише один раз. Ось чому, якщо жінка перенесла цю інфекцію під час першої вагітності і вирішила стати мамою знову, з другою дитиною така ситуація вже не повториться.
Серйозні труднощі (як кажуть лікарі, гострий токсоплазмоз) виникають дуже рідко, приблизно в 0,2-0,3% випадків і наздоганяють людей з ослабленим імунітетом. Інфекція проявляє себе, наприклад, високою температурою, головним болем, блювотою, висипом.
На пам`ять від Мурзика
Вважається, що «котяча інфекція» небезпечніше за все для майбутньої мами, причому тільки в тому випадку, якщо жінка вперше захворює токсоплазмозом саме в очікуванні малюка.
Коли зараження відбувається в I триместрі, є ризик, що вагітність урветься. Якщо ж неприємна зустріч трапляється в II або III триместрі, організм реагує на неї вже не так гостро. Малюк продовжує рости, але інфекція може позначитися на його здоров`ї: наприклад, викликати порушення нервової системи, хвороби серця і печінки.
Найсерйозніше з можливих наслідків токсоплазмозу - запалення внутрішньої оболонки ока і судин сітківки, яке часто призводить до проблем із зором.
На щастя, такі проблеми виникають далеко не завжди. Якщо у майбутньої мами все в порядку з імунітетом, а плацента надійно захищає малюка, велика ймовірність, що паразити взагалі до нього не доберуться. Навіть коли майбутні мами переносять гострий токсоплазмоз, інфекція наздоганяє їх малюків тільки в 30% випадків.
Тим не менш точно передбачити результат подій непросто, тому лікарі намагаються зробити все можливе, щоб вчасно запобігти проблемі.
Якщо жінка захворіла токсоплазмозом в самий відповідальний період - в I триместрі вагітності, коли організм малюка тільки формується і є ризик, що інфекція порушить його розвиток, лікарі можуть запропонувати майбутній мамі перервати вагітність.
Аргументи спеціалістів повинні бути дуже серйозними, адже сам по собі токсоплазмоз не обов`язкова підстава для такого кроку (на відміну, наприклад, від краснухи). Ось чому в цій непростій ситуації майбутній мамі краще не обмежуватися думкою гінеколога, але обов`язково проконсультуватися з лікарем-інфекціоністом (бажано з тим, який займається проблемами вагітних).
Захист для малюка
Аналіз крові на токсоплазмоз входить до числа самих перших аналізів, які проводять всім майбутнім мамам разом з перевіркою на інші найнебезпечніші для дитини інфекції: краснуху, герпес і цитомегаловірус.
Якщо з`ясується, що в крові жінки присутні антитіла G, вона зможе зітхнути з полегшенням. Це означає, що контакт з інфекцією стався давно і дитині ніщо не загрожує. У випадку, якщо лікарі виявлять, що антитіл немає, майбутній мамі доведеться бути дуже обережною, щоб не заразитися протягом вагітності, і перш за все - обмежити своє спілкування з кішками та собаками.
Підступність токсоплазми в тому, що, навіть підхопивши інфекцію, майбутня мама навряд чи відчує у себе якісь зміни. Тому, щоб вчасно виявити проблему, кожні 3 місяці жінці будуть робити спеціальний аналіз крові.
На УЗД фахівці будуть уважно вивчати внутрішні органи дитини. Якщо у маленького помітять якісь суттєві порушення, йому можуть провести аналіз крові з пуповини - кордоцентез. Це складне дослідження роблять після 23-го тижня вагітності, щоб зрозуміти, наскільки вплинула інфекція на стан малюка.
Токсоплазмоз: техніка безпеки для майбутніх мам
• Якщо у вас є кішка або собака, намагайтеся стримувати ніжність до свого улюбленця: не цілуйте і не тискати його; доручіть прибирання котячого туалету кому-небудь з домашніх.
• Відмовтеся від спілкування з незнайомими тваринами, особливо з безпритульними.
• Старанно мийте овочі і фрукти.
• Не їжте делікатеси з сирого або в`яленого м`яса - такі, як карпаччо.