Яка каша краща для сніданку

Гречана каша. Класичний продукт для дієтчиць: смачно (у всякому разі на перших порах), мало калорій, більш-менш ситно. При цьому більшістю своєї енергетичної цінності гречка зобов`язана крохмалю - складному вуглеводу, на розщеплення якого у організму йде багато часу. До того ж, в гречці багато клітковини. Завдяки цьому після такого прийому їжі довго не хочеться їсти.

Говоримо «так» гречці на сніданок, але з однією маленькою поправкою. Варто все-таки додати простих вуглеводів і жирів. Можна зварити молочну кашу (в молоці - трохи жиру і простий вуглевод лактоза) чи доповнити сніданок овочами та фруктами.

Рисова каша. Білий рис - не найулюбленіший продукт дієтологів. У складі начебто все той же крохмаль і клітковина (хоч і менше), а все-таки шліфований рис рекомендують заміняти коричневим, нешліфованим. Справа в тому, що в останньому і клітковини, і вітамінів з мінералами більше. Вибираючи продукти для здорового харчування, взагалі краще орієнтуватися на необроблені злаки, в яких зберігається більше корисних речовин.

Нешліфований рис готується на порядок довше, ніж звичайний. Щоб пристосуватися й зрозуміти, скільки потрібно його варити, рекомендуємо для початку купити рис в пакетиках: як тільки крупа розвариться настільки, що заповнить весь пакет, вона готова. Правда, молочну кашу з такого рису зварити майже нереально - хіба якщо додати молоко в самому кінці варіння.

Кукурудзяна каша. Ще один варіант з категорії «50х50». З одного боку, багато складних вуглеводів і вітаміну А, з іншого - мало клітковини. При обробці кукурудзи харчові волокна руйнуються, завдяки чому крупа швидше готується і легше засвоюється. Але для дієтичного харчування такий ефект скоріше мінус. Тому кукурудзяна крупа згодиться для того, щоб урізноманітнити раціон, але в якості щоденного сніданку розглядати її не варто.

lady.tochka.net