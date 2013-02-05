Жуйка активує мислення
09:44, 05 лютого 2013Зарубіжні новини
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Підвищує швидкість реакції
Жування жуйки активізує розумовий процес, підвищує швидкість реакції і пильність. Такий висновок зробили учені з Національного інституту радіологічних наук (Японія).
Вони провели експеримент, в ході якого за допомогою сканування порівнювали діяльність мозку двох груп людей під час виконання завдань. Учасники однієї групи під час тесту жували жуйку, а учасники контрольної групи – ні.
З`ясувалося, що показники швидкості реакції, рівня збудження, концентрації, пильності і сили пам`яті у учасників першої групи вища приблизно на 10%. Проте виявилось, що жування супроводжується труднощами із запам`ятовуваннями колонок цифр і букв. На думку дослідників, жування жуйки погіршує короткочасну пам`ять.
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