Як вибирати сухофрукти

Прихильники здорового харчування активно налягають на сухофрукти - це не тільки здорова заміна шкідливих снеків, але й відмінне джерело вітамінів і мікроелементів. Правда, справді корисні тільки ті сухофрукти, які правильно заготовили - без зайвого цукру і консервантів.

Tochka.net зібрала для дієтчиць практичні поради про те, як правильно вибрати сухофрукти:

Інжир. Повинен бути м`яким, світлим і солодким, тільки злегка плескатим. Якщо плоди тверді, мають кислий присмак і втратили всяку форму - значить, термін зберігання продукту закінчився. А ось білий наліт свідчить тільки про те, що фрукти попалися дуже солодкі, тому при сушінні на поверхні виступила глюкоза.

Курага. Натурально висушені абрикоси мають світло-жовтий або коричневий колір. Яскраво-оранжевий окрас плодів свідчить про те, що їх оюробили діоксидом сірки. Якщо вже довелося купити занадто яскраву курагу, краще її гарненько вимочити у воді.

Ізюм. З родзинками та ж історія, що і з курагою, - його обробляють діоксидом сірки. Зупини свій вибір на тьмяних, коричневатих родзинках, а ягід яскравого бурштинового відтінку уникай. Цей сухофрукт теж краще замочити і промити перед тим, як їсти.

Фініки. Виробники сушених фініків грішать тим, що заливають їх сиропом глюкози. Після цього і без того солодкі плоди стають просто приторними, а користі від них немає майже ніякої. Попроси продавця показати фініки без глюкози або ж зорієнтуйся сама: необроблені плоди сухі і майже не липкі.

Чорнослив. Це не дуже-то корисний сухофрукт, але якщо дуже хочеться або він потрібен для якоїсь страви, купуй акуратно. Уникай занадто блискучих плодів - для глянцевого ефекту їх обробляють гліцерином або вимочують в дешевій рослинній олії. Намагайся купувати чорнослив в прозорій упаковці і стеж, щоб його поверхня була матовою.

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