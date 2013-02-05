Правила догляду за зубами

Кандидат медичних наук, лікар зі столичної клініки Назарій Бірюков каже, лише третина пацієнтів відвідує стоматолога для профілактики. Щоб уникнути карієсу та інших недуг зубів, радить дотримуватися кількох правил. Про деякі з них стоматолог розповів у коментарі кореспонденту Gazeta.ua.

"Ретельніше чистіть зуби після вживання у їжу горіхів та сухофруктів. Бо найшкідливіша для емалі та їжа, що надовго застряє між зубами. Тоді у мікробів є максимально часу, аби шкідливо подіяти на зубну емаль. Найчастіше у зубах застрягають саме чіпси, сухофрукти, сухарики. В такому випадку можна стверджувати, що горіхи, насіння або ізюм шкідливіші за солодощі, бо цукерки людина з`їдає швидко".

"Жуйку не можна жувати довше 20 хвилин. Варто обрати ту, яка не містить цукру".

"Серед людей поширений міф, що при чищенні зубів сильно стирається зубна емаль. Через це багато хто утримується. Це неправильно, адже вже через 6 годин після прийому їжі зубний наліт міцно наліплюється на зуби, а через 48 годин усунути його значно складніше. Тоді починає перетворюватися на зубний камінь, прибрати який простою зубною щіткою стає вже вкрай складно. Навіть у найкорисніших продуктах, які ми споживаємо, є шкідливі для емалі речовини".

Зуби мудрості лікар вважає непотрібними. Радить видалити їх, якщо ті приносять дискомфорт.

"Від зубів мудрості у людей самі лише проблеми. У однієї пацієнтки такий почав прорізатися, коли їй було 29 років. Температура у неї підскочила до 38,5, щока дуже опухла. Знімок показав, що зуб поліз убік щелепи, бо зверху для нього було замало місця. Довелося під загальним наркозом розрізати ясна й видаляти зуб".

Каже, зуби мудрості мали користь в далекому минулому, коли первісні люди їли тверду і сиру їжу. Тоді щелепи у людей були більші за розміром. Через це простіше було пережовувати м`ясо. З часом щелепа меншала, коли люди стали вживати м`якшу їжу.

"Вчені різних країн стверджують, зуби мудрості зникнуть через кількасот років. Дуже вірю, що нарешті колись таке станеться, тоді проблем із зубами у пацієнтів буде набагато менше".

gazeta.ua