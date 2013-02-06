Спорт за знаками Зодіаку

Часом нас сильно тягне до одних видів спорту і абсолютно неприйнятними є інші. Виявляється, зірки теж мають вплив на наші спортивні вподобання. Спробуємо розібратися, що ж вони радять...

Овен

Овни - природжені спортсмени. Вони дуже активні і сміливі. Успіх чекає Овнів у єдиноборствах, командних видах спорту (баскетбол, волейбол, футбол), ковзанярському спорті, бігу (тільки в спринті, для марафону у Овнів не та витривалість), всіх видах легкої атлетики, санному спорті, слаломі, авто-і мотоперегонах.

Голова і особливо ніс - дуже травмонебезпечне місце для Овнів. Тому не рекомендується займатися боксом і хокеєм.

Телець

Цей знак Зодіаку має спокійний, врівноважений характер. Йому більше до душі творчість або спокійні ігри, ніж фізична активність. Тельці будуть в своїй стихії в гімнастиці, танцях на льоду, синхронному плаванні. Крім цього Тельці мають неабияку витривалість і можуть домогтися успіху в біатлоні, тріатлоні, лижах і марафоні.

Завдяки великій м`язовій силі і статурі тіла з Тельця вийде хороший важкоатлет, метальник молота або списа.

Близнюки

Люди цього знаку Зодіаку дуже рухливі, спритні та швидкі. Свої здібності вони з успіхом проявлять в настільному тенісі, спортивній гімнастики, фехтуванні, стрільбі. До душі Близнюкам припадуть велосипедний спорт, легка атлетика, веслування, ковзани. Відмінно підійде спортивне орієнтування, туризм. А гострий і гнучкий розум допоможе в шахах.

Рак

Раки зазвичай не виявляють великої любові до спорту. Люди цього знаку дуже чуттєві, небайдужі до краси, прив`язані до оселі. Їм важлива душевність у всьому. Раки можуть бути успішні в таких видах спорту, як художня гімнастика та синхронне плавання. Також до душі Раку припадуть командні види спорту, якщо в команді він знайде другу сім`ю.

Лев

Леви завжди прагнуть до слави, а їх внутрішня сила дозволяє впоратися з противником на моральному рівні. Тому найбільший успіх чекає Левів у єдиноборствах. Бажання покрасуватися перед публікою Леви зможуть реалізувати в таких видах спорту, як фігурне катання, гімнастика, лижі і гольф. Також підійдуть фехтування і теніс.

Діва

Найяскравіші якості Діви - акуратність, працьовитість і старанність. Люди цього знаку доб`ються великих успіхів у видах спорту, де потрібне ретельне відпрацювання рухів (фігурне катання, гімнастика, стрибки у воду). З точністю рухів у Дів теж все в порядку. Тому добре підійдуть стрільба, фехтування, теніс.

Терези

У Терезів дуже м`яка і витончена натура. Вони у всьому шукають гармонію. Люди цього знаку схильні уникати конфліктів, тому сам дух змагання їм не до вподоби. Своє почуття прекрасного Терези зможуть реалізувати у фігурному катанні, художній гімнастиці, танцях, синхронному плаванні. Задоволення принесе кінний спорт, теніс, вітрильний спорт, гірські лижі. Командний дух у Терезів досить сильний, тому підійдуть командні види спорту.

Скорпіон

Скорпіонів відрізняє енергійність і любов до риску. Вони відмінно проявлять себе у важких, силових видах спорту: важка атлетика, боротьба, бокс. Підійдуть хокей, водне поло, авто-і мотоперегони, стрибки з трампліну, слалом, бобслей, водні лижі, триатлон, футбол.

Стрілець

Стрільці - спортсмени від природи. Вони зазвичай мають відмінну статуру, високий зріст і довгі ноги. Стрільцям слід вибирати волейбол, баскетбол, легку атлетику, туризм, верхову їзду, велосипедний і санний спорт. Люди цього знаку дуже азартні, тому їм припадуть до душі ігрові види спорту.

Стрільцям не рекомендується займатися важкою атлетикою через слабкі тазостегнові суглоби і схильність кровоносних судин до перенапруження.

Козеріг

Козероги з дитинства відрізняються підвищеною серйозністю і твердістю характеру. Завидна завзятість та цілеспрямованість приведуть Козерога до п`єдесталу практично в будь-якому виді спорту. Якщо говорити про фізичні дані, то люди цього знаку зазвичай мають високий зріст, довгі руки і ноги. Їм добре підійде баскетбол, легка атлетика. Колосальна витривалість зробить з Козерога відмінного марафонця.

При виборі виду спорту варто враховувати, що в Козерогів частіше, ніж у інших, зустрічаються травми колін.

Водолій

Водолії починають рано проявляти інтерес до спорту. Вони дуже допитливі, живі, товариські і відкриті для всього нового. У Водоліїв швидкі рухи, стрімка хода і широкий крок - незамінні якості в легкій атлетиці. Любов до висоті позбавить Водолія конкурентів в стрибках на лижах з трампліна, альпінізмі, парашутному спорті. Добре підходять людям цього знаку гірські та водні лижі, велосипедний спорт та туризм.

Риби

Ніжні і м`які Риби люблять все незвичайне, красиве і святкове. Вони знайдуть себе в синхронному плаванні, фігурному катанні, гольфі, керлінгу. Риби, як і належить, обожнюють воду, тому чудово підійде плавання, веслування, вітрильний спорт. Рибам цікаві модні та престижні види спорту, наприклад, теніс і футбол.

Важко Рибам опанувати різні види боротьби, важку атлетику. Вони не люблять екстремальні види спорту, виснажливі і такі, що вимагають повної віддачі. При виборі виду спорті слід мати на увазі, що у Риб слабкий гомілковостопний суглоб і велика ймовірність вивихів ніг.

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