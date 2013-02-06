Сироїдіння - шкідливе чи корисне?
Екологічно чистий спосіб харчування
Сироїдіння - це система харчування, за якої в їжу вживаються лише продукти, що не пройшли теплову обробку. Дозволено лише розмочувати деякі продукти (наприклад, злаки) водою, а також сушити або в`ялити на сонці.
Сьогодні сироїдіння завойовує все більшу популярність, його пропагують як екологічно чистий спосіб харчування, або навіть як спосіб життя, покликаний повністю оздоровити людину і наблизити її до природи.
Однак перш ніж починати цю вельми ексстремальную дієту, ми настійно рекомендуємо порадитися з лікарем, оскільки "підводних каменів" у сироїдіння чимало.
1. Група ризику сироїдіння:
- люди похилого віку (старше 60 років);
- діти;
- професійні спортсмени;
- вагітні;
- годуючі мами.
2. Плюси сироїдіння:
- організм отримує у великій кількості антиоксиданти, вітаміни, мінерали, насичується необхідними поживними речовинами;
- при сироїдінні відчуття насичення настає швидше - сирі рослинні продукти багаті клітковиною, яка стимулює роботу кишечника;
- сиру їжу потрібно ретельно прожовувати, а це зміцнює ясна;
- загальна калорійність раціону значно знижується;
- виключення цукру, солі, кулінарних і тваринних жирів сприяє схудненню і поліпшенню самопочуття;
- сироїд захищений від шкоди канцерогенів, які утворюються під час смаження.
3. Мінуси сироїдіння:
- ризик вітамінодефіціта;
- брак заліза в організмі, оскільки цей мікроелемент погано засвоюється з рослинних продуктів.
- брак вітамінів групи В, кальцію;
- "білковий" голод.