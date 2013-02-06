Сироїдіння - шкідливе чи корисне?

Сироїдіння - це система харчування, за якої в їжу вживаються лише продукти, що не пройшли теплову обробку. Дозволено лише розмочувати деякі продукти (наприклад, злаки) водою, а також сушити або в`ялити на сонці.

Сьогодні сироїдіння завойовує все більшу популярність, його пропагують як екологічно чистий спосіб харчування, або навіть як спосіб життя, покликаний повністю оздоровити людину і наблизити її до природи.

Однак перш ніж починати цю вельми ексстремальную дієту, ми настійно рекомендуємо порадитися з лікарем, оскільки "підводних каменів" у сироїдіння чимало.

1. Група ризику сироїдіння:

- люди похилого віку (старше 60 років);

- діти;

- професійні спортсмени;

- вагітні;

- годуючі мами.

2. Плюси сироїдіння:

- організм отримує у великій кількості антиоксиданти, вітаміни, мінерали, насичується необхідними поживними речовинами;

- при сироїдінні відчуття насичення настає швидше - сирі рослинні продукти багаті клітковиною, яка стимулює роботу кишечника;

- сиру їжу потрібно ретельно прожовувати, а це зміцнює ясна;

- загальна калорійність раціону значно знижується;

- виключення цукру, солі, кулінарних і тваринних жирів сприяє схудненню і поліпшенню самопочуття;

- сироїд захищений від шкоди канцерогенів, які утворюються під час смаження.

3. Мінуси сироїдіння:

- ризик вітамінодефіціта;

- брак заліза в організмі, оскільки цей мікроелемент погано засвоюється з рослинних продуктів.

- брак вітамінів групи В, кальцію;

- "білковий" голод.

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