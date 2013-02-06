Чим небезпечне антибактеріальне мило

Широко розрекламований триклозан, що має антибактеріальні властивості, входить до складу різних дезинфікуючих засобів, починаючи від мила і закінчуючи рідинами для прибирання приміщень. Здавалося б, його користь очевидна і незаперечна, проте з`ясувалося, що «вбиваючи всі відомі мікроби», він може заподіяти серйозну шкоду організму.

Триклозан був синтезований в Швейцарії в 1965 році. Він швидко завоював популярність як речовина, здатна однаково ефективно впливати і на грам-позитивну, і на грам-негативну флору. Антибактеріальне мило, зубна паста, дезодоранти, всілякі дезинфікуючі розчини - це лише деякі засоби, що мають в своєму складі велика кількість триклозану.

Проте, як і будь-який антибактеріальний засіб, триклозан знищує не тільки шкідливу, але і корисну флору. В результаті цього організм втрачає здатність захищатися від різних інфекцій. Безконтрольне використання побутової хімії з триклозаном веде до того, що частина бактерій мутує і стає несприйнятливою як до самого триклозану, так і до інших антибіотиків.

Ще однією небезпечною особливістю триклозану є його токсичність при змішуванні з хлором. В цьому випадку він виділяє речовини, що негативно впливають на організм, зокрема на шкіру і на дихальну систему. Оскільки в великих містах для очищення водопровідної води і до цього дня використовують хлор, шкода побутової хімії, що містить триклозан, стає очевидною.

В результаті останніх досліджень з`ясувалося, що зловживання дезинфікуючими засобами, що містять антибактеріальні компоненти, може привести до гормональних порушень в організмі. Внаслідок цього підвищується ризик розвитку онкологічних захворювань і порушень роботи щитовидної залози.

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