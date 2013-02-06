У Пакистані 37 осіб стали жертвами сильних злив

Щонайменше 37 осіб стали жертвами сильних злив на північному заході Пакистану, понад 40 постраждали.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на пакистанський додаток The Nation, негода також призвела до порушення розкладу внутрішніх і міжнародних авіарейсів у країни, багато рейсів вилетіли зі значними затримками, десятки скасовані.

Сильні зливи і снігопади паралізували й автомобільний рух у багатьох районах: Абботтабад, Сват, Мансехра і Шангла були відрізаними від решти частини країни через сильні снігопади і зсуви.

За даними метеорологічного департаменту Пакистану, сильні дощі триватимуть ще протягом доби.