У Пакистані 37 осіб стали жертвами сильних злив
11:11, 06 лютого 2013Зарубіжні новини
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Паралізовано автомобільний рух
Щонайменше 37 осіб стали жертвами сильних злив на північному заході Пакистану, понад 40 постраждали.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на пакистанський додаток The Nation, негода також призвела до порушення розкладу внутрішніх і міжнародних авіарейсів у країни, багато рейсів вилетіли зі значними затримками, десятки скасовані.
Сильні зливи і снігопади паралізували й автомобільний рух у багатьох районах: Абботтабад, Сват, Мансехра і Шангла були відрізаними від решти частини країни через сильні снігопади і зсуви.
За даними метеорологічного департаменту Пакистану, сильні дощі триватимуть ще протягом доби.
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