Худнемо на бринзі

Бринза - різновид сиру з овечого або козиного молока. Для охочих схуднути цей продукт незамінний. Його низька калорійність і повноцінний мінерально-вітамінний склад сприяють швидкому позбавленню від зайвих кілограмів і підтримують організм в цілому. Щоб урізноманітнити своє меню в умовах дієти, приготуйте декілька смачних і простих страв з бринзи.

Найпопулярніший і найвідоміший салат – Грецький. До його складу входять: помідори, огірки, солодкий перець, листовий салат, авокадо, зелень, маслини, бринза. Для нього важливо порізати всі інгредієнти крупними кубиками і заправити натуральною оливковою олією.

Фруктовий салат можна приготувати з полуниці, банана, яблука і ківі. Додавати бринзу в такий салат краще після попереднього відмочування в молоці. Надлишок солі смаку салату не зіпсує. Заправкою в цьому випадку буде нежирний натуральний йогурт.

Для легких сніданків можна приготувати паштет із бринзи. Його намазують на хлібці або тости. Можна загорнути паштет в лист салату.

Для цього в блендері потрібно змішати бринзу, відварне яйце, небагато столової гірчиці і оливкову олію. Одержану масу охолодити і подавати до столу.

Прикрасити ваш дієтичний стіл зможе оригінальна закуска з помідорів з бринзою. Для цього необхідно натерти на тертці бринзу і часник. Змішати їх з дрібно нарізаною зеленню і заправити оливковою олією. У помідора зрізати верхівку і видалити м`якоть. М`якоть додати до одержаної сирної маси і нафарширувати нею помідори. Прикрасити можна листовим салатним міксом.

Дієтичною стравою на вечерю можуть стати овочі, запечені з бринзою. Для приготування буде потрібен керамічний або глиняний горщик. На дно покладіть невеликий шматочок вершкового масла і шар бринзи. На сир укладайте помідори, солодкий перець, цукіні. Заливайте все збитим з подрібненою зеленню яйцем. Солити не потрібно. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин.

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