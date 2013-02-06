Яким кремом для обличчя користуватися взимку

Взимку шкіру потрібно максимально зволожувати. Головне – зробити все правильно, наголошує лікар-дерматокосметолог Галина Косоловська.

Перше, про що варто потурбуватися – це стан води, якою буде вмиватися людина.

"Найкраще використовувати пом`якшену воду: відстояну перекип`ячену, або талу. До неї можна також додавати трішки молока. Категорично заборонено очищувати шкіру гарячою водою чи засобами, які містять спирт", – розповідає лікар.

Збираючись на роботу або плануючи зустрічі, свій час потрібно спланувати так, щоб за годину перед виходом з дому нанести живильний крем. Якщо це зробити пізніше – перед самим виходом на вулицю, то, за словами дерматокосметолога, водна частина крему може кристалізуватися у верхніх шарах шкіри. А ще раптовий вихід на мороз може спричинити почервоніння та свербіж шкіри.

"Вибирати живильний крем потрібно так, щоб він містив зволожуючі компоненти. Отож нанісши живильний крем, поверх нього слід нанести колд-крем, який має жирну, живильну основу і містить низький відсоток води", – розповідає Галина Косоловська.

За словами лікаря, такий крем зволожить шкіру та захистить від морозу та вітру. Впродовж дня такий крем можна наносити кілька разів, але за півгодини до виходу на мороз.

Якщо ж необхідно терміново вийти надвір, то залишки крему можна зняти серветкою і зачекати п`ять хвилин, щоби шкіра висохла.

gazeta.ua