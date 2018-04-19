25 способів скинути вагу, не вдаючись до дієти

Загальна теорія, що для того, щоб схуднути, треба витрачати більше калорій, ніж споживати, відома всім. Проте найцікавіше — це деталі!

Зверніть увагу, наведені нижче рекомендації розраховані на здорових людей, за наявності яких-небудь хронічних захворювань (особливо, якщо у вас є проблеми з ШКТ і суглобами) рекомендуємо проконсультуватися з вашим лікарем!

1. Помножте свою ідеальну вагу тіла у фунтах (один фунт = 0.454 кг) на 14, якщо ви хочете дізнатися, скільки калорій ви можете з`їдати щодня.

2. Використовуйте східну медицину! Люди, які вдаються до акупунктури раз в тиждень, втрачають додаткові 4,5 кілограма протягом 3 місяців, оскільки за допомогою акупунктури можна подавити апетит.

3. Заправляйте ваш йогурт корицею, щоб спалювати жир. Половина чайної ложки в день дозволить прискорити ваш метаболізм.

4. Смійтеся! Сміх протягом 10-15 хвилин щодня збільшує щотижневу витрату енергії на 280 кк.

5. Їжте більше червоного перцю, по-перше, він містить капсаїцин, який «розгонить» метаболізм на 25%, по-друге, в ньому маса вітаміну С (у 6 разів більше, ніж в помідорах), який, у свою чергу, допомагає перетворювати жир на енергію.

6. Дихайте глибоко! Стрес на роботі — найголовніша причина переїдання. Контролюйте своє дихання протягом 2 хвилин, приділяючи особливу увагу руху діафрагми, це допомагає ослабити відчуття голоду.

7. Тренуйтеся зранку! Так ви спалите жир швидше, ніж в будь-який інший час. Ваше тіло буде вимушене черпати енергію з жирових депо.

8. Вимкніть телевізор під час прийому їжі: через те, що ви відволікаєтеся на тв-програму, ви з`їдаєте більше, ніж потрібно. Таким чином можна позбутися від 3,5кг в рік.

9. Періодично додавайте в їжу соєвий соус! Дослідження показують, що соєві білки «взаємодіють» з рецепторами в мозку, які повідомляють нам, що ми ситі.

10. Бігайте! Бігова доріжка — кращий «гаджет» в тренажерному залі, призначений для спалювання калорій в найкоротші терміни.

11. Нарізуйте скибочками те, що можна нарізувати скибочками! Завдяки цьому ви споживатимете в їжу на 20% менше калорій, оскільки будете їсти на 27% повільніше.

12. Включіть радіо, яке транслює легку музику. Ви з`їсте менше, оскільки жуватимете неспішно.

13. Займайтеся сексом частіше! Крім того, що ви спалюватимете 150 кк кожні 20 хвилин, ваш організм вироблятиме ще і гормон, який підвищує обмін речовин і впливає на ріст м`язів.

14. Їжте гранати! Олія, що міститься в їх зернятках, знижує здатність тіла накопичувати жир, крім того, вони солодкі і без цукру.

15. Не забувайте про шпинат, в ньому удвічі більше клітковини, ніж в іншій зелені. Клітковина прискорює процес жироспалювання.

16. Замініть ваш звичайний сир з коров`ячого молока на козиний, це дозволить вам «заощадити» 40% калорій.

17. Сідайте за стіл, щоб поїсти. Ви з`їсте приблизно на третину менше, ніж якби ви перекушували на бігу.

18. Додайте в свій раціон чечевицю, якщо ви досі цього не зробили. Завдяки цьому за 10 тижнів ви зможете втратити більше 7 кілограмів. Зернобобові культури містять амінокислоту лейцин, який дозволяє спалювати жир швидше.

19. Снідайте! Той, хто пропускає сніданок, з`їдає в день на 100 кк більше.

20. Їжте яблука за 15 хвилин до їжі. Так ви споживатимете на 187 кк менше (в порівнянні з вашим звичайним калоражем).

21. Заправляйте салат невеликою кількістю оливкової олії. «Хороші» жирні кислоти, що містяться в ньому, допоможуть вам не об`їдатися.

22. Робіть бутерброди з помідорами, це дозволить вам зберегти відчуття ситості. Томати пригнічують вироблення гормону грелину, який відповідає за виникнення нападів голоду.

23. Якщо ваша їжа не росла, не ходила і не плавала, не їжте її! Продукти, що піддалися обробці, містять украй некорисні для здоров`я транс-жири і штучні підсолоджувачі.

24. Уникайте енергетичних напоїв, при їх вживанні енергія виділяється дуже швидко, через це ви можете набрати вагу.

25. Протягом дня проміжок між прийомами їжі повинен складати не більш як 3 години. Це гарантує стабільну швидкість метаболізму.

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