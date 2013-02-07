Європарламент підтримав директиви щодо прискорення доступу генериків

Європейський парламент на своєму засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні проект Директиви про прискорення доступу на ринок ЄС генеричних ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді Антонії Парванової (група ліберальних партій, Болгарія). За доповідь проголосували 559 депутатів, проти – 54, утрималися – 72.

Проектом директиви, зокрема, передбачається встановити максимальний термін схвалення рішення щодо ціни та страхового відшкодування за генеричні лікарські засоби - 60 днів, якщо йдеться про нові ліки, то зберегти нині чинний термін - 180 днів.

Крім того, депутати підтримали необхідність розкриття національними органами влади в цій сфері прізвищ своїх експертів та їхні декларації про прибутки для забезпечення прозорості в процесі схвалення рішень.

За даними Єврокомісії, генеричні лікарські засоби в середньому на 40% дешевше своїх фірмових аналогів.

Генерики можуть з’являтися на ринку ЄС через 2 роки після початку продажів оригінальних лікарських засобів. Разом з тим, досить часто їх поява затримується, в тому числі через відсутність чітко визначеного максимального терміну схвалення рішень щодо їхньої ціни та відшкодування в рамках медичного страхування.