Кращі вправи проти целюліту

Целюліт - одвічний головний біль і проблема 80% жінок світу! Проблема, хоч і неприємна і жахливо прилиплива, але, на щастя, така, що проходить, якщо докласти певних зусиль.

За порадою я звернулася до своєї доброї знайомої і викладача пілатеса Рини Нафталіевої. Рина порадила комплекс вправ, які істотно допоможуть в боротьбі з негарною "апельсиновою кіркою" (ефект помітний вже через 4-5 щоденних занять!):

1. Ноги на ширині плечей, стопи паралельно один одній. Живіт втягнутий. Вдихаємо, піднімаємо руки і присідаємо. На видиху - піднімаємося. Стежимо за тим, щоб коліна були паралельні одне одному.

2. Ноги на ширині плечей, широка стійка. Носки розгорнуті, таз - вперед. На вдиху присідаємо, на видиху - піднімаємося.

3. Лежимо на боці. М`язи живота і талія підтягнуті - талія не повинна лежати на підлозі. На вдиху піднімаємо ногу вгору, на видиху - тягнемо п`яту вниз. Ногу не опускаємо до кінця і не торкаємося нею іншої стопи. Це ж вправу повторюємо з іншою ногою.

4. Стаємо в колінно-ліктьову позицію. Витягаємо одну ногу і п`ятою тягнемося вгору. На видиху - п`ята вгору, на вдиху - вниз. Наприкінці вправи можна залишити ногу в верхній точці і зробити 8-12 пружинистих ривків вгору. Повторюємо вправу з іншою ногою.

5. Лежимо на підлозі, руки вздовж тіла, ноги лежать на стільці. На видиху піднімаємо таз, на вдиху - таз нагорі, на видиху - опускаємо. Піднімати таз слід від куприка, а опускати повільно - хребець за хребцем, починаючи від лопаток. Тут важливо стежити за плечима і за шиєю - вони повинні бути максимально розслаблені.

6. Лежимо на боці. Ноги зігнуті на 90˚. На видиху піднімаємо коліно, на вдиху - опускаємо. Таке ж вправу робимо лежачи на іншому боці.

7. Лежимо на боці. М`язи живота і талія підтягнуті - талія не повинна лежати на підлозі. На вдиху тягнемо ногу носком вперед, на видиху - п`ятою назад. Корпус при цьому повинен залишатися нерухомим. Потім повторюємо цю вправу з іншою ногою.

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