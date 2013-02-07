Дев'ятирічна дівчинка народила здорове немовля

У Мексиці дев`ятирічна дівчинка стала мамою, виносивши здорову дитину протягом повного терміну вагітності в 40 тижнів. Про це заявив директор госпіталю в місті Сапопан (штат Халіско) Енріке Рабаго Солора. За його словами, пологи за допомогою операції кесаревого розтину пройшли ще в кінці січня, повідомляє NEWSru.com.

Юна мама, прізвище якої не називається, вже виписана з пологового будинку з новонародженою дочкою. Обидві почувають себе добре.

За словами директора, дівчинку в лікувальну установу привели її рідні. Повідомлення про її вагітність викликали в лікарні шок, так як раніше там ніколи не стикалися з випадками пологів в такому юному віці.

За даними мексиканських ЗМІ, у малятка нормальні параметри для новонародженої дитини - вона важить 2,7 кілограма, її зріст становить 50 сантиметрів.

Між тим, до розслідування обставин цієї справи вже підключилися правоохоронні органи. На думку прокуратури Халіско, мова може йти про згвалтування та сексуальні домаганнях по відношенню до неповнолітньої.

Батьком дитини міг бути 17-річний юнак, пошуки якого зараз активно веде поліція.

Раніше повідомлялося, що дівчинка з Колумбії стала однією з наймолодших мам в світі, народивши дитину у віці 10 років . У неї з`явилася здорова донька, хоча сама малолітня матуся під час пологів ледь не вмерла.