Як вберегтися від падіння в ожеледь

З останнім похолоданням кількість травм через ожеледицю у Києві зросла більш, ніж у 4 рази. Лікар-травматолог Назар Вадзюк рекомендує кілька правил безпечної ходи в ожеледицю.

"В ожеледь носіть взуття на плоскому ходу з хорошим протектором. Зменшується ймовірність падіння. Додатково можна причепити до підошов спеціальні накладки "льодоходи".

Взуття також менше ковзатиметься, якщо до підошви приклеїти шматки пластиру на тканинній основі. Зменшує ризик падіння й хода маленькими кроками. Центр ваги тіла треба намагатись втримати на тій нозі, яка попереду. Якщо почали падати, дотримуючись не складних правил можна "м`яко" приземлитесь.

"Якщо відчуваєте, що ось-ось впадете, спробуйте присісти і зібратись в купу – це допоможе вберегти кінцівки від переломів. Головне не виставляти вперед руки. Великий ризик переломити обидві."

Якщо все ж впали треба вміти розрізнити перелом і забій. При сильному болі, набряку, деформації кістки швидше за все перелом і допомогу може надати тільки травматолог. Зробить рентген й накладе гіпс.

"При розтягненні симптоми схожі на перелом. Окрім того, що кістка не деформується, а набряк й синець проявляються згодом, а не відразу. Перша допомога при розтягненні – прикласти холод і зробити пов`язку за допомогою еластичного бинта. При вивихах найчастіше пошкоджують гомілковостопні і зап`ясткові суглоби. Щоб знизити біль, до них прикладають лід, але вправляти суглоб самому не можна. Є ризик переломити ногу чи руку."

gazeta.ua