Щедрість продовжує життя

Надаючи допомогу іншим, людина зміцнює своє здоров`я і продовжує життя. До такого висновку прийшли учені з університету Буффало в США.

Вони провели 5-річне дослідження, в якому брали участь 846 осіб. Учасників експерименту попросили розповідати, яку допомогу вони надають родичам, друзям і сусідам. Автори дослідження також дізнавалися про стресові ситуації, які в цей період переживали учасники. Серед таких ситуацій були серйозна хвороба, втрата роботи, пограбування, фінансові труднощі, смерть близької людини.

В результаті дослідження з`ясувалося: що більше людина допомагає іншим, то краще вона справляється із стресовими ситуаціями протягом року, що, у свою чергу знижує ризик передчасної смерті.

likar.info