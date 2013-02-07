Внаслідок цунамі на Соломонових островах загинуло 9 осіб

У результаті цунамі, спричиненого землетрусом, на Соломонових островах загинуло, щонайменше, дев`ятеро осіб. Декількох людей досі розшукують, повідомляє ВВС Україна.

Близько 2500 людей на острові Санта Круз залишилися без даху над головою.

Цунамі виникло наступного дня після землетрусу магнітудою 8. Хвилі сягали метрової висоти.

До важкодоступних районів південно-східного району Соломонових островів прибули бригади рятувальників. Вони мають оцінити розміри шкоди, яку спричинило цунамі.

Источник: bbc.co.uk

*** Соломонові острови (англ. Solomon Islands) - країна в західній частині Тихого океану на схід від Нової Гвінеї, складається з декількох сотень островів.