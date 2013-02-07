Росія не переходитиме на зимовий час

Уряд РФ вважає за недоцільне зараз вирішувати питання про перехід на зимовий час, пропонує поки що зберегти нинішній порядок.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні уряду РФ сказав прем`єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

«Уряд вважає чергове коригування (часу) в поточний період недоцільним», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, результати моніторингів, проведених урядом РФ останнім часом, свідчать, що кількість прихильників літнього часу і тих, хто хотів би повернутися до колишнього порядку переведення стрілок два рази на рік або зафіксувати на постійній основі зимовий час - приблизно однакова.

При цьому російський прем`єр зазначив, що сьогоднішнє рішення - не догма і надалі може бути змінене.

«За останні сто років порядок обчислення часу змінювався в нашій країні сім разів. Давайте, не сіпаючись, без зайвої метушні поживемо в цих умовах і будемо далі проводити моніторинг загальної ситуації. Ще раз проаналізуємо доводи експертів, лікарів, позицію громадян, якщо вона змінюватиметься. Зважимо всі за і проти, а поки що збережемо існуючий порядок», - додав Д.Медведєв.

Довідка УНІАН. Вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу було запроваджено в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять більш як у 110 країнах світу.

У червні 2011 року Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.

Відразу після цього в Україні почали пропонувати скасувати перехід на літній і зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого годинного поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинника на «зимовий» і «літній» час.

Новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві і в середовищі науковців, тому що таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, учені стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично запроваджує в Україні час третього годинного поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави і нормам, які діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців та обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».