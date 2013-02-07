Як заспокоїти нервову систему

Щоб заспокоїти нервову систему, позбутися безсоння, нервових розладів, є прості й ефективні ліки, які ви легко можете приготувати вдома.

Візьміть 1 чайну ложку насіння сухого кропу, залийте склянкою окропу, настоюйте 2-3 години. Окремо приготуйте свіжий сік із капусти. Змішайте свіжий сік та проціджений настій з насіння кропу. Випийте за 2 рази: половину після вечері, а другу - за півгодини до того, як лягаєте спати. Зробіть так протягом семи днів, одразу відчуєте, що сон став спокійним, зникли страх, роздратування, головний біль, а організм став жвавішим, працездатнішим.

Під час клімактеричного періоду, коли бувають часті запаморочення, слабкість, порушення сну, спробуйте полікуватися таким напоєм. Півсклянки свіжого капустяного соку змішайте з такою ж кількістю яблучного соку, який має бути з найкисліших яблук. У таку суміш додайте чайну ложку цукру, а краще меду. Випийте склянку цієї суміші за три рази після їди протягом дня. Лікуйтеся таким чином тиждень, можна й до десяти днів. Усі нервові розлади повністю зникнуть. Такий напій є добрим загальнозміцнювальним засобом.