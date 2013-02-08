На північний схід США насувається сніжна буря
Люди запасаються усім необхідним
Американські авіакомпанії скасували сотні рейсів через сильну сніжну бурю, що насувається на північний схід США.
Порушена робота низки великих аеропортів, зокрема повітряних гаваней Нью-Йорку, Чикаго і Бостону, повідомляє ІТАР-ТАСС.
За словами синоптиків, на Нью-Йорк снігопад обрушиться у п`ятницю рано вранці. Жителі найбільшого американського мегаполісу почали готуватися до того, що їм доведеться провести кілька днів вдома: у магазинах вишикувалися довгі черги за продуктами. Багато людей запасаються також питною водою, ліхтариками, свічками і батареями на випадок перебоїв з водою і електрикою.
Мер Бостона (штат Массачусетс) Томас Меніно оголосив, що у п`ятницю в місті буде закрито усі школи, а на головних вулицях заборонено парковку автотранспорту.
У свою чергу, мер Нью-Йорка Майкл Блумберг закликав городян в міру можливості у п`ятницю і суботу залишатися вдома.
Метеорологи попередили, що за час сніжної бурі може випасти близько 60 см снігу. Останній раз такий сильний снігопад спостерігався в штатах Нової Англії (Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Вермонт) 35 років тому - в лютому 1978 року. Тоді негода практично повністю паралізувала транспортне сполучення у цьому регіоні.
У листопаді минулого року на Східне узбережжя США обрушився ураган "Сенді", що забрав життя більш як 130 осіб, зокрема 43 - у Нью-Йорку.
Тисячі жителів штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут залишилися без даху над головою. Збиток від урагану становив понад 60 млрд доларів.