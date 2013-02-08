На північний схід США насувається сніжна буря

Американські авіакомпанії скасували сотні рейсів через сильну сніжну бурю, що насувається на північний схід США.

Порушена робота низки великих аеропортів, зокрема повітряних гаваней Нью-Йорку, Чикаго і Бостону, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За словами синоптиків, на Нью-Йорк снігопад обрушиться у п`ятницю рано вранці. Жителі найбільшого американського мегаполісу почали готуватися до того, що їм доведеться провести кілька днів вдома: у магазинах вишикувалися довгі черги за продуктами. Багато людей запасаються також питною водою, ліхтариками, свічками і батареями на випадок перебоїв з водою і електрикою.

Мер Бостона (штат Массачусетс) Томас Меніно оголосив, що у п`ятницю в місті буде закрито усі школи, а на головних вулицях заборонено парковку автотранспорту.

У свою чергу, мер Нью-Йорка Майкл Блумберг закликав городян в міру можливості у п`ятницю і суботу залишатися вдома.

Метеорологи попередили, що за час сніжної бурі може випасти близько 60 см снігу. Останній раз такий сильний снігопад спостерігався в штатах Нової Англії (Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Вермонт) 35 років тому - в лютому 1978 року. Тоді негода практично повністю паралізувала транспортне сполучення у цьому регіоні.

У листопаді минулого року на Східне узбережжя США обрушився ураган "Сенді", що забрав життя більш як 130 осіб, зокрема 43 - у Нью-Йорку.

Тисячі жителів штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут залишилися без даху над головою. Збиток від урагану становив понад 60 млрд доларів.