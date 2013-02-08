Дитячий фонд ООН продає спадок

На користь нужденних дітей шедеври майстрів світового живопису підуть з молотка протягом 2013-2014 років.

533 твори видатних майстрів світового живопису з колекції померлого в 2002 році дитячого лікаря Густава Рау протягом найближчого року продасть Дитячий фонд ООН, повідомив прес-секретар ЮНІСЕФ. Серед призначених до продажу з найбільших аукціонів - картини Клода Моне, Жана-Оноре Фрагонара і Ель Греко. Фонд планує виручити десятки мільйонів євро на користь нужденних дітей. Про це повідомляє dw.de.

Недоторканним залишиться лише ядро колекції з 152 робіт. Зараз вони знаходяться в Музеї імені Ханса Арпа в Роландсеке під Бонном. Відповідно до заповіту Г.Рау, картини демонструватимуться широкому загалу до 2026 року. Бездітний спадкоємець зі Штутгарта заповів свою колекцію живопису на користь проектів допомоги знедоленим дітям, наприклад, лікарні в Східному Конго, заснованої ним же самим.

Всього монументальне зібрання Г.Рау налічує майже 800 творів мистецтва від пізнього Середньовіччя до 20-го століття, серед яких картини Фра Анджеліко, Сезанна, Ренуара і Лібермана. За кілька місяців до своєї смерті в 2001 році меценат подарував ЮНІСЕФ 620 робіт зі своєї колекції.

Спочатку дитячий фонд ООН пустить з молотка роботи, що зберігаються в запасниках. Цей процес буде супроводжуватися спеціально призначеною самим Г.Рау радою з питань мистецтва. У неї входять директори найбільших художніх музеїв Німеччини і Австрії.

Довідка УНІАН. Філантроп Густав Рау народився в 1922 році в родині власника компанії з виробництва автозапчастин. У 40-річному віці єдиний спадкоємець продав бізнес, отримав диплом лікаря і поїхав в Африку. Там він пропрацював до 1993 року - у власній лікарні в Східному Конго, де донині лікуються тисячі дорослих і дітей щорічно. Єдина розкіш, яку дозволяв собі лікар, - поїздки за покупками на аукціони творів мистецтва в Париж, Лондон і Нью-Йорк. Густав Рау помер у будинку для літніх людей під Штутгартом у віці 79 років.