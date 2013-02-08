Чим корисне ківі

Ківі завезений в нашу країну з Китаю, де його називають агрусом. Але на відміну від останнього, ківі набагато корисніший для організму. Це пов`язано з тим, що у складі цього фрукта міститься маса корисних вітамінів і мікроелементів.

Ківі – один з небагатьох фруктів, у якого корисні властивості має навіть зовнішня частина – шкірка. У ній містяться речовини, що володіють протимікробною і протизапальною діями. Це сприятливо позначається на стані шлунково-кишкового тракту, особливо у осіб з загостреннями хронічного гастриту і коліту. Завдяки волоскам, що покривають фрукт зовні, в організм потрапляє велика кількість грубої клітковини. Неперетравлювані волокна діють в кишечнику подібно до щітки: видаляють скупчення шлаків і інших, вже непотрібних, організму речовин. В результаті відбувається очищення всього кишечника і поліпшення самопочуття людини.

Зелена середина ківі – м`якоть – джерело аскорбінової кислоти, або вітаміну С.

При підвищеній ламкості судин і появі без причин синяків на шкірі необхідно включати ківі в свій раціон. Вітамін С активно проникає в стінку судини і зміцнює її. Також при регулярному вживанні цього фрукта в їжу знижується ризик захворювань серцево-судинної системи. Це обумовлено тим, що ківі запобігає утворенню тромбів.

Як імуностимулятор ківі в три рази ефективніше за лимон, оскільки містить в три рази більше аскорбінової кислоти. Один середній плід ківі містить добову норму вітаміну С.

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