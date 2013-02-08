Зміцнюємо волосся за допомогою чаю

Асортимент різних косметичних засобів для догляду за волоссям величезний. Проте, щоб покращити стан шкіри голови та волосся не обов`язково витрачати багато часу та грошей.

Є досить багато способів природного догляду. Наприклад, нещодавно відкрила для себе кілька рецептів для покращення структури волосся, надання відтінку та, навіть, укладки волосся за допомогою звичайних чорного та зеленого чаю.

Отож, для сухого волосся можна зробити ополіскувач з зеленого чаю. Потрібно прополоскати волосся настоєм неміцного зеленого чаю. Волосся стане блискучим та пишним. Щоб зміцнити корені та позбавитись від лупи слід втирати ватним тампоном у шкіру голови такий настій.

Якщо волосся жирне, то можна зробити таку маску: до склянки зеленого чаю додати 30 грамів горілки, змішати з чайною ложкою лимонного соку та залити цю суміш літром кип`яченої води. Остудити до 35 градусів. Таку суміш варто нанести на вимите волосся та не змивати.

Для того, щоб укладка трималась довше, перед накручуванням на бігуді чи заплітанням коси слід замочити волосся у такому розчині: 2 чайні ложки чаю залити склянкою окропу, дати настоятися та процідити. Кучері триматимуться набагато довше.

Чорний чай також може зробити каштановий відтінок волоссю. Для цього 2 столові ложки чорного гранульованого чаю треба прокип`ятити у літрі води 10-15 хвилин на маленькому вогні. Дати настоятися та процідити. Настій нанести на волосся, накрити поліетиленовим пакетом та рушником. Через 10-15 хвилин з`явиться відтінок. Якщо ж потримати 40 хвилин – вийде насичений колір. Змивати волосся не потрібно.

Не варто фарбуватись таким чином світловолосим та чорноволосим жінкам. Найкращий відтінок чорний чай надасть русявим та шатенкам. Перший раз тримати 10-15 хвилин, а уже за результатом відтінку буде видно, чи варто фарбувати.

До речі, щоб отримати мідний відтінок, волосся слід регулярно полоскати настоєм чорного чаю з листям горіха. Жменю сухого горіхового листя та повну столову ложку чорного гранульованого чаю залити 0,5 літром води, прокип`ятити 20 хвилин на малому вогні, 10 хвилин настояти та процідити. Опісля вилити настій у миску, додати трохи теплої води та промити волосся.

Варто зазначити, що для зміцнення та покращення росту волосся можна залити свіже листя горіха літром води, кип`ятити 15 хвилин, настояти та процідити. Такий настій треба вилити у миску, полоскати ним добре вимите волосся, та робити інтенсивний масаж шкіри голови у процесі полоскання протягом 5 хвилин. Волосся треба сушити на свіжому повітрі, при цьому довго і добре вичісуватись. Після такого "лікування" можна забути про випадання волосся. Проте, такий настій надасть волоссю горіхового відтінку. У мене волосся русяве – вийшло гарне, живе, блискуче та міцне волосся.

Тож, рецептів багато. Потрібно лише визначити свій тип волосся та дати йому те, що воно потребує. Я уже й забула, що таке косметичні маски, бальзами та кондиціонери з рядом хімічних складників. Без них обходились наші предки, і ми можемо. Варто лише захотіти.

gazeta.ua