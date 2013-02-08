Дітям заборонили задувати свічки на тортах

Нацрада Австралії з охорони здоров`я видала нове керівництво до дії. На думку його фахівців, діти не повинні задувати свічки на тортах у присутності інших дітей.

Нова ухвала Нацради викликала гнівну реакцію з боку батьків, які заявили, що держава намагається позбавити свято його найцікавішої частини. Навіть лікарі говорять, що з цими правилами чиновники перестаралися.

Співробітникам дитсадків доведеться мити іграшки, дверні ручки, підлогу і прати наволочки щодня, щоб запобігти розповсюдженню мікробів. Діти, які хочуть відсвяткувати в садку день народження, не зможуть принести один величезний торт зі свічками. Потрібно буде принести багато маленьких кексів зі свічкою на кожному, оскільки чиновники від охорони здоров`я вирішили, що, коли малюки дмуть один на одного під час урочистого ритуалу задування іменинних свічок, вони поширюють мікроби прямо один одному в обличчя.

fedpost.ru