Запорука міцного шлюбу – дружба між подружжям

Психологи вважають великою помилкою думку багатьох сімейних пар про те, що запорукою міцного і щасливого шлюбу є сексуальна сумісність і терпіння.

Головний чинник міцного сімейного союзу – це дружні відносини між подружжям. До цієї думки прийшли учені з університету в Індіані. Їх думка підкріплена статистичними даними про те, що довше за всіх живуть в щасливому шлюбі той чоловік і дружина, які стали в першу чергу друзями.

Фахівці у галузі психології просять не плутати дружбу між подружжям з самопожертвуванням, оскільки завдяки дружнім відносинам кожний з партнерів може задовольнити свої потреби через взаємини з улюбленою людиною.

Окрім цього, тільки залишаючись друзями, подружжя може одержати найбільше задоволення від сексу, яке ще і супроводжується повагою і романтичними відчуттями.

korzonews.info