Кава знімає у жінок стрес

Жінкам в стресових ситуаціях треба пити каву, показало дослідження, проведене британською психологами, пишуть зарубіжні ЗМІ.

В ході експерименту одну групу учасників (чоловіків і жінок) попросили випити звичайну каву, а іншу – кава без кофеїну.. Після цього для учасників влаштували стресову ситуацію – запропонували вирішити логічні задачі, головоломки і тести.

Швидше за всіх із завданнями впоралися жінки, які пили традиційну каву. Ймовірно, кофеїн допоміг жінкам мобілізуватися. А ось у чоловіків зворотний ефект спостерігався.

Пояснення такої реакції автори дослідження не представили, але нагадують, що кофеїн у великих кількостях шкідливий як чоловікам, так і жінкам.