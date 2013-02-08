Кава знімає у жінок стрес
13:18, 08 лютого 2013Зарубіжні новини
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У чоловіків - зворотний ефект
Жінкам в стресових ситуаціях треба пити каву, показало дослідження, проведене британською психологами, пишуть зарубіжні ЗМІ.
В ході експерименту одну групу учасників (чоловіків і жінок) попросили випити звичайну каву, а іншу – кава без кофеїну.. Після цього для учасників влаштували стресову ситуацію – запропонували вирішити логічні задачі, головоломки і тести.
Швидше за всіх із завданнями впоралися жінки, які пили традиційну каву. Ймовірно, кофеїн допоміг жінкам мобілізуватися. А ось у чоловіків зворотний ефект спостерігався.
Пояснення такої реакції автори дослідження не представили, але нагадують, що кофеїн у великих кількостях шкідливий як чоловікам, так і жінкам.
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