Помідори лікують серце

Ризик серцево-судинних захворювань можна знизити на чверть, включивши в раціон помідори. Такого висновку дійшли вчені з Університету Тафтс в Бостоні, США, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Вчені проаналізували результати 11-річного дослідження, порівнюючи раціон харчування і здоров`я учасників. Вони виявили, що регулярне споживання помідорів знижує ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 26%, але не впливає на ймовірність інсульту. На думку вчених, такий ефект досягається завдяки ликопіну – антиоксиданту, який міститься в помідорах і надає їм насичений червоний колір.

Раніше вчені виявили, що високий рівень лікопіну в організмі чоловіків пов`язаний з більш низькою вірогідністю розвитку раку простати.