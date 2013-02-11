Продукти, що викликають метеоризм

Брокколі

Цей здавалося б, здоровий продукт, на жаль, провокує утворення газів. Нерідко брокколі є в супах і стравах із макаронів. Якщо побоюєтеся – то краще вибирати щось інше. Особливо не варто споживати брокколі в сирому вигляді – тоді газів буде значно більше!

Капуста

І в сирому вигляді, і квашена, капуста приводить в організмі до газоутворення. Їжте її, вона повна вітамінів, пробіотиків, мінералів, але перед важливим днем краще утриматися від її вживання.

Квасоля

Абсолютно всі види квасолі завжди приводять до газів. Часто квасоля є в супах, салатах, враховуйте це, коли зберетеся замовляти що-небудь в кафе.

Яблука

Дієтологи настійно радять з`їдати хоча б одне яблуко в день. Але увага – вони в сирому вигляді можуть підвести вас. Вони викликають відрижку, а також гази. У салатах зустрічаються сирі яблука, обов`язково пам`ятайте про це. А ось яблука у вигляді соків, пюре, печені, – цілком прийнятні навіть на побаченні.

Цибуля

Їжа з сирою цибулею – це не просто неприємний запах з рота, але і утворення газів.

Чорнослив

Це дуже корисний продукт! Він хороший для травлення, безумовно! Але перед побаченням про нього краще забути, він викликає гази.

Перець

Перець, який часто зустрічається в салатах, безумовно, дуже корисний і красивий, але сприяє газоутворенню.

Спеції

Сприяють газам особливо перчики чілі. Але і інші спеції і прянощі можуть мати подібні наслідки.

Газовані напої

Вони заважають правильному травленню, від них товстішають, вони викликають відрижку, та ще і гази! Чи не зашкалюють мінуси у цих напоїв?

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