Методика підрахунку калорій застаріла

Учені з Гарварду встановили, що методика, по якій відбувається розрахунок калорійності продукту виробником, є застарілою. У кожному другому випадку ця методика показує невірний результат.

Вони пояснюють свою заяву тим, що даний метод винайдений майже століття тому американським хіміком, і на ті часи сучасних методів приготування і обробки продуктів не існувало. Так, наприклад, овочеве пюре калорійніше, ніж сам овоч, тому що для перетравлювання рідкої їжі людина витрачає менше енергії. Таким чином, калорії, які написані на упаковках продуктів, є більш заниженими, ніж є насправді.

korzonews.info