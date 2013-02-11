Методика підрахунку калорій застаріла
11:21, 11 лютого 2013Зарубіжні новини
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Невірні результати
Учені з Гарварду встановили, що методика, по якій відбувається розрахунок калорійності продукту виробником, є застарілою. У кожному другому випадку ця методика показує невірний результат.
Вони пояснюють свою заяву тим, що даний метод винайдений майже століття тому американським хіміком, і на ті часи сучасних методів приготування і обробки продуктів не існувало. Так, наприклад, овочеве пюре калорійніше, ніж сам овоч, тому що для перетравлювання рідкої їжі людина витрачає менше енергії. Таким чином, калорії, які написані на упаковках продуктів, є більш заниженими, ніж є насправді.
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