Як вивести солі з організму

В організмі здорової людини надлишки солей виводяться через нирки. При порушенні обміну речовин або незбалансованому харчуванні солі починають відкладатися в організмі, сприяючи розвитку різних захворювань.

Вам знадобиться

- брусниця;

- зонтики дикої моркви;

- гречка;

- кефір;

- рис.

1. Пийте більше рідини. Дорослій людині необхідно в середньому близько 2 літрів води в день. При браку води обмінні процеси в організмі загальмовуються, і виведення солей відбувається менш активно.

2. При хронічних порушеннях в сольовому обміні необхідно звернутися до лікаря. Виявити надлишок тих або інших солей в сечі можна навіть в домашніх умовах. Зберіть в банку уранішню сечу і дайте їй відстоятися добу. Білий осад на стінках дають фосфати, лужні і кальцієві солі. Червоні кристали указують на надлишок сечової кислоти. Якщо на дні банки з`явився чорний або червоний осад, в організмі накопичуються оксалати.

3. Білі солі часто накопичуються в хребті, викликаючи остеохондроз. Позбавитися їх можна, якщо пити чай з дикої моркви. Одну суху парасольку моркви з насінням залийте в склянці кип`ятком і дайте настоятися. Пийте чотири рази на день по чверті склянки. Від лужних і кальцієвих солей добре очищає організм настій брусниці. Свіжими ягодами заповнюють третину місткості, заливають водою і залишають на добу. Брусничний настій можна пити замість звичайного чаю або кави.

4. Хорошим засобом для виведення солей вважаються рис і гречана крупа. Залийте увечері 2 столових ложки меленої гречки склянкою кефіру, перемішайте і з`їжте вранці. Всього п`ять днів такого сніданку допоможуть вам очистити організм і істотно поліпшити обмін речовин. На ніч залийте 3 столових ложки рису літром води. Вранці злийте воду, залийте свіжу і прокип`ятіть 5 хвилин. Знову злийте воду і знову кип`ятіть 5 хвилин. Цю процедуру необхідно повторити чотири рази. Зварений таким чином рис необхідно з`їсти і після цього 3 години утримуватися від прийому їжі. В цьому випадку рис виконує функцію сорбенту. Він витягує з організму і виводить солі.

5. Пам`ятайте, що займатися виведенням солей в домашніх умовах не рекомендується людям з хронічними захворюваннями нирок і печінки. Також небезпечні подібні процедури можуть бути для гіпертоніків і людей з порушенням обміну речовин.

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