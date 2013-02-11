У Росії на шахті «Воркутинська» загинуло 10 осіб

12:25, 11 лютого 2013
Зарубіжні новини
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Доля 7 людей невідома

У Росії кількість загиблих внаслідок вибуху на шахті «Воркутинська» збільшилася до 10 осіб, доля 7 людей залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили в МНС Росії.

«О 10.28 (мск) у шахті «Воркутинська» м. Воркута Республіки Комі стався вибух метану. Рятувальниками на аварійній ділянці виявлено тіла 10 загиблих, доля 7 людей залишається невідомою», - йдеться в повідомленні. Зазначається, що на місці працюють 287 осіб і 79 од. техніки.

За попередніми даними, вибух стався на глибині 800 м. Всього в шахті перебувала зміна чисельністю 259 осіб. На аварійній ділянці працювали 23 людини, двоє постраждалих піднято рятувальниками на поверхню й направлено до міської лікарні. Четверо шахтарів вийшли з аварійної ділянки самостійно.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею 216 КК РФ «порушення правил безпеки при веденні гірничих робіт».

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