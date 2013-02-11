Чим небезпечне передозування вітаміну С

Прийом підвищених доз вітаміну С удвічі збільшує ризик утворення каменів у нирках.

Шведські фахівці проаналізували дані дослідження, в якому взяли участь 23 355 осіб, які на момент початку експерименту не страждали від каменів в нирках. За 11 років 436 осіб одержали діагноз "нефролітіаз".

В результаті експерименту з`ясувалося, що якщо чоловіки щодня вживали вітамін С як харчову добавку, то ризик розвитку проблем з нирками був в 2 рази вищим, ніж у тих, хто не приймав ніяких харчових добавок. Для появи хвороби досить було вживати 1000 міліграм вітаміну С щодня.

Проте не виявлено підвищення ризику захворювання у жінок, а також у людей, які приймають вітамін С у складі мультивітамінів.

Учені підкреслюють, що самолікування за допомогою вітамінів може виявитися небезпечним для здоров`я.

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