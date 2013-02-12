Побічні ефекти аптечного селену

Добавки з селеном не знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань і можуть викликати побічні ефекти. Такі результати нового дослідження, проведеного експертами Кокрановського товариства з Університету Ворвік.

Британські дослідники вивчили ефективність препаратів селену для профілактики захворювань серця і судин. Вони використовували результати 12 рандомізованих контрольованих досліджень, в яких брали участь, в цілому, близько 20 тис. осіб.

Аналіз показав, що дієтичні добавки з селеном не допомагають в профілактиці серцево-судинних захворювань, але при цьому можуть підвищувати ризик виникнення дерматиту, алопеції і цукрового діабету 2 типу. Учені підкреслили необхідність продовжити дослідження.

Природними джерелами селену в раціоні є м`ясо, морепродукти і овочі.

likar.info